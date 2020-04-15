الذهب يرتد عالميًّا من أعلى مستوى في 7 سنوات بتعاملات الأربعاء

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا في تعاملات اليوم الأربعاء، فيما أقدم المستثمرون على بيع المعدِن الأصفر لجني الأرباح، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي كبير بسبب جائحة فيروس كورونا التاجي المستجدّ، المعروف اصطلاحيًّا بـ”كوفيد- 19″ كبحت تلك المكاسب.

وانخفضت العقود الفورية للمعدِن النفيس بنسبة 0.7% إلى 1715.02 دولار للأوقية بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش.

وفي الجلسة السابقة قفز الذهب بما يصل إلى 1.9%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ نوفمبر من عام 2012 عند 1746.50 دولار، بحسب وكالة “رويترز”.

وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.1% إلى 1748.60 دولار.

وقال جيفري هالي، محلل أول للسوق لدى مؤسسة أواندا: “الذهب يعزز المكاسب عند قمة نطاقه.. لكن هناك الكثير من الضبابية في العالم والكثير من المعلومات المتضاربة والتي تدعم أيضًا الذهب”.

وأكد هالي أن هناك بعض عمليات جني الأرباح في الذهب، مضيفًا: “الأسهم والذهب قفزا إلى تلك المستويات بفعل التحفيز الإضافي البالغ حجمه تريليوني دولار الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”.

وبالنسبة لأسعار للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 2220.20 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة بنسبة 1.6% إلى 15.55 دولار، بينما تقدم البلاتينيوم بنسبة 0.8% إلى 780.93 دولار.

وأمس الثلاثاء وصل إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في العالم إلى مليون و991 ألفًا و275 شخصًا. فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات العالمي 125.951 شخصًا، وتعافى 467.074.

واحتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بتصدرها الدول الأكثر تضررًا في العالم، فمع نهاية اليوم، سجلت أمريكا 2082 وفاة، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 25700.

وفي المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، سجلت إسبانيا 3045 إصابة جديدة، بإجمالي 172.541 إصابة، و567 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 18.056، لتواصل التراجع النسبي في المعدلات اليومية.

أما صاحبة المركز الثالث، إيطاليا، فقد ارتفع معدل الوفيات من جديد مقابل انخفاض نسبي في عدد الإصابات.