الذهب يخترق حاجز 1900 دولار لأول مرة منذ 2011

اخترق الذهب حاجز 1900 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ 2011، خلال تعاملات يوم الجمعة.

ويأتي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، وسط تفاقم الخلاف الأمريكي الصيني ومخاوف حيال تضرر الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحسب رويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1899.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد بلوغ 1905.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011.

والأسعار متجهة لزيادة 5% على أساس أسبوعي، وهو أفضل أداء لها منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس/ آذار.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة 0.4% عند 1897.5.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو “المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي بسبب الخلاف الأمريكي الصيني المر الآخذ في التنامي يعتبر سببا لترجيح استمرار الدعم الحكومي والنقدي عالميا لفترة أطول”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 % إلى 22.67 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت قرابة 17 % منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ 1987، مدعومة بآمال في انتعاش صناعي.

وصعد البلاتين 1.3 % إلى 916.97 دولار للأوقية وربح البلاديوم 4.3 % إلى 2216.31 دولار.