الذهب يتماسك فوق أدنى مستوى في ثمانية أسابيع

ذكرت وكالة رويترز الأمريكية أن الذهب تراجع قليلا الأربعاء لكنه تماسك فوق أدنى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة مع تضرر أسواق الأسهم من إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي.

وتعرض الذهب لضغوط أيضا من توقعات بزيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية.

وتوقفت موجة صعود للأسهم الأمريكية بينما انخفض الدولار مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل مخاوف من أن تؤدي إقالة كومي إلى زيادة المصاعب التي يواجهها الرئيس الأمريكي في تمرير خططه للإصلاح الضريبي.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.17 بالمئة إلى 1218.80 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية التعاملات بالسوق الأمريكية لكنها تبقى فوق أدنى مستوى في شهرين البالغ 1213.81 دولار الذي هوت إليه الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.2 بالمئة لتسجل عند التسوية 1218.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.12 بالمئة إلى 16.16 دولار للأوقية بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى منذ الثالث من يناير عند 16.01 دولار.

وصعد البلاتين 0.78 بالمئة إلى 907.98 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.22 بالمئة إلى 798.00.