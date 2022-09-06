الذهب يتقدم في الإمارات الثلاثاء.. وعيار 21 فوق 177 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات، اليوم الثلاثاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 202.41 درهم (55.11 دولار) ليرتفع عن مستوى 202.17 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 177.11 درهم ( 48.22 دولار) من 176.91 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 151.81 درهم (41.33 دولار)، صعودًا من 151.63 درهم الذي بلغه أمس.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة) وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1729.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار.