الذهب يتراجع في سوريا الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 127 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 145,525 ليرة (57.92 دولار) انخفاضا من مستوى 146,106 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 127,337 ليرة (50.68 دولار) من 127,846 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 109,145 ليرة (43.44 دولار) منخفضا عن مستوى 109,582 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 145,524,790 ليرة ( 57,920 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهدت أسعار الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء في تعاملات محدودة بعدما تفوق الأداء القوي للدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الأثر الداعم للذهب من المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1805.20 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.4 % إلى 1807.80 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته في 20 عاما مما يزيد من غلاء الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه.

وتأثر الذهب الشهر الماضي بتحرك البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا للوساطة المالية إن تراجع عائدات السندات الأمريكية بدا أنه يعطل التصحيح الحتمي في أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينظر للذهب باعتباره ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود.