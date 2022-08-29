الذهب يتراجع في سوريا الإثنين.. وعيار 24 يتجاوز 139 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 139,248 ليرة (55.42 دولار) انخفاضًا من مستوى 140,581 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 121,845 ليرة (48.49 دولار) من 123,011 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 104,437 ليرة ( 41.57 دولار) منخفضًا عن مستوى 105,437 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ شهر بعد أن أدى استمرار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا وصعود الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1721.16 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أدنى مستويات منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولار في وقت سابق.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس 1% إلى 1732.30 دولار.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.