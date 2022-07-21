الذهب يتراجع في العراق الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 69 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 79,416 دينار (54.35 دولار) نزولًا من مستوى 79,558 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 69,491 دينار (47.56 دولار) هبوطًا من مستوى 69,615 دينار الذي بلغه في اليوم السابق.

وسجلت أسعار كيلو الذهب 79,416,111 دينار (54,354 دولار).

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1691.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أغسطس2021 مسجلة 1689.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1690.40 دولار للأوقية.

ومع أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة “نزل الذهب مخترقا 1700 دولار للأوقية، إذ يواصل المستثمرون الحد من انكشافهم على القطاع قبل اجتماعات البنوك المركزية”.

وحد انخفاض الدولار من خسائر الذهب، إذ تراجع 0.3 % مقابل عملات منافسة. ويؤدي ضعف الدولار لجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

و انخفضت أسعار الذهب أمس الأربعاء، إذ غطى صعود الدولار على دعم محدود للمعدن النفيس من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرابى الأمريكي ربما لن يلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع القادم.