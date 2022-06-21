الذهب يتراجع في العراق الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 75 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى العراق يتراجع إلى 86,177 دينار

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 فى العراق إلى 86,177 دينار (59.05 دولار) نزولا من 86,372 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 فى العراق 75,407 دينار (51.67 دولار) مقارنة مع 75,577 دينار الذى بلغه أمس.

سعر كيلو الذهب يسجل 86,177,318 دينار

وسجل سعر كيلو الذهب 86,177,318 دينار (59,048 دولار).

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ ظل المستثمرون يراقبون موقف البنوك المركزية الرئيسية من رفع أسعار الفائدة للحصول على نظرة أوضح للمعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1838.26 دولارًا للأوقية، بعد تداوله ضمن نطاق محدود أمس الإثنين.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة قليلاً إلى 1839.90 دولارللأوقية.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس بى أى أسيت مانجمنت SPI Asset Management: “سوق (الذهب) متماسكة، حيث إن صانعي السياسة – بعد أسبوع تاريخي للبنوك المركزية العالمية – سوف يشرحون السبب وراء قراراتهم هذا الأسبوع”.

سعر الذهب العالمى يستقر أمس

وخلال تعاملات أمس الإثنين، استقرت أسعار الذهب، بعد حدوث توازن بين تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية العالمية والمخاوف بشأن التشديد النقدي القوي من قبل الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكى) مع التركيز على آراء العديد من تصريحات مسؤولي البنك المركزي هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية إذ سجلت الأوقية 1838.36 دولار بعد تسجيله أكبر انخفاض له منذ منتصف مايو في الأسبوع الماضي بتراجعه 1.7%.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1841.60 دولار.