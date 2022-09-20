الذهب يتراجع في العراق الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 67 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 77,453 دينار ( 53.70 دولار) نزولا من 77,726 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 67,773 دينار (46.99 دولار) مقارنة مع 68,012 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 58,090 دينار (40.28 دولار) مقارنة مع 58,296 دينار فى اليوم السابق.

كما شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ، مع صعود الدولار وارتفاع عائدات السندات الأمريكية ، بينما يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير لترويض الضغوط التضخمية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1669.80 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1678.20 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا ، كبير المحللين في أكتيف تريد “الذهب يتعرض لضغوط ، ويظل قريبًا من أدنى مستوى في عامين الذى لامسه يوم الجمعة والسبب الرئيسي فى ذلك هو قوة الدولار”.