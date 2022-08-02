الذهب يتراجع في العراق الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 72 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 83,033 دينار (57.07 دولار) نزولا من 83,239 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,656 دينار (49.94 دولار) مقارنة مع 72,836 دينار الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب 83,033,087 دينار ( 57,068 دولار).

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى تخلى فيه المعدن النفيس عن مكاسبه السابقة ليتداول عند مستوى أقل مع ارتفاع الدولار الأمريكي ، على الرغم من أن انخفاض عوائد السندات والمخاوف المتزايدة من الركود أبقت الذهب بالقرب من ذروة أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند حوالي 1771.29 دولارًا للأوقية ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 5 يوليو عند 1780.39 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1787.10 دولار.

قال المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس ، إن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة دعم الذهب في الأيام الأخيرة .

و ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في حوالي شهر أمس الاثنين مدعومة بتراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.