الذهب يتراجع في العراق الإثنين.. وعيار 21 فوق 67 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 77,467 دينار ( 52.75 دولار) نزولا من 77,706 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 67,786 دينار (46.16 دولار) مقارنة مع 67,994 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 58,101 دينار (39.56 دولار) مقارنة مع 58,280 دينار فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليستقر قرب أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام متأثرا بارتفاع الدولار، تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا متشددا بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1637.85 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب 1% في وقت سابق من الجلسة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020 مسجلا 1626.41 دولار.

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1645 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثيرها على النمو.