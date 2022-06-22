الذهب يتراجع في العراق الأربعاء.. وعيار 24 يلامس 86 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 في العراق يتراجع إلى 85,944 دينار

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 85,944 دينار (58.67 دولار) نزولا من 85,991 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 في العراق ينزل إلى 75,203 دينار

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 75,203 دينار (51.34 دولار) مقارنة مع 75,244 دينار الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب 85,943,755 دينار (58,669 دولار).

أسعار الذهب العالمية تتراجع

وشهدت أسعار الذهب تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استقرار الدولار، على الرغم من استمرار تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى ، وخاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خطط سياستهم النقدية، بحسب وكالة رويترز.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية تخسر 0.3%

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1826.41 دولار للأوقية ، ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.

وهبطت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1827.40 دولار.

وعزز الدولار الأمريكي مكاسبه قرب ذروة عقدين، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتراجع سعر الذهب بشكل طفيف أمس الثلاثاء مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية واحتمالات رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر مما طغى على الأثر الداعم للذهب من تراجع الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1833.40 دولار للأوقية. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1836.30 دولار.