الذهب يتراجع في العراق الأربعاء.. وعيار 21 يتجاوز 73 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 84,220 دينار (57.61 دولار) نزولا من 84,290 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,694 دينار (50.41 دولار) مقارنة مع 73,756 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 63,166 دينار ( 43.21 دولار) مقارنة مع 63,219 دينار فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لينخفض من أعلى مستوى له في أكثر من شهر بسبب ارتفاع عائدات السندات ، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر على وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1789.29 دولارًا للأوقية بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1800.29 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1806.10 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.7990% ، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذى لا يدر عائدا.

وينصب تركيز المستثمرين على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

قال إيليا سبيفاك، محلل العملات في ديلى إف إكس “ما هو مهم أنه يتم تداول الأسعار حاليًا عند مستوى 1800 دولار”.