الذهب يتراجع في أسواق السعودية الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 189 ريالاً

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 216.49 ريال (57.61 دولار) نزولا من 216.59 ريال في اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية لتسجل 189.44 ريال (50.41 دولار) بعدما سجلت 189.52 ريال في اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية 162.37 ريال (43.21 دولار) هبوطا من 162.44 ريال في اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الخميس لتنخفض من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أشارت تعليقات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالى إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة على الرغم من دلائل تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1786.79 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1807.79‭‭‭ ‬‬‬دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1802.10 دولار.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي. آند إف مان كابيتال ماركتس “بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة، هبط الدولار بشدة وانخفضت عوائد (السندات) أيضا، ولكن بحلول نهاية اليوم عاودت السندات الارتفاع … وهو ما يضر بالذهب”.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.7910 %، بعد انخفاضها إلى 2.6740 % أمس الأربعاء.