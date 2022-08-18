الذهب يتراجع في أسواق السعودية الخميس.. وعيار 24 يلامس 213 درهما

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس في السعودية، بحسب موقع” gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 212.90 ريال (56.69 دولار) نزولا من 213.12 ريال في اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية لتسجل 186.29 ريال (49.60 دولار) بعدما سجلت 186.48 ريال في اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية 159.68 ريال (42.52 دولار) هبوطا من 159.84 ريال في اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا اليوم الخميس مع تراجع عائدات السندات، غير أن صعود الدولار والتوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي رفع أسعار الفائدة أبقى الأسعار قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعارالذهب في العقود الفورية 0.3 % إلى 1765.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجع على مدى ثلاثة أيام نزل به إلى 1759.17 دولار أمس، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أغسطس الحالى.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1779.90 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك “ضعف الذهب يرجع إلى استئناف ارتفاع الدولار وأيضا لأن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى تحدث عن رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن من المحتمل أن تنخفض الوتيرة لاحقا”.