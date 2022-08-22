الذهب يتراجع في أسواق السعودية الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 184 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، بحسب موقع” gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 210.60 ريال (56.04 دولار) نزولا من 211.14 ريال في اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية لتسجل 184.28 ريال (49.04 دولار) بعدما سجلت 184.75 ريال في اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية 157.95 ريال (42.03 دولار) هبوطا من 158.36 ريال في اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتهبط لسادس جلسة على التوالي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من 3% الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1758.80 دولار للأوقية.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.