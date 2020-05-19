الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة وسط إقبال المستثمرين على المخاطرة بفضل لقاح كورونا المحتمل

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، استقر السعر الفوري للذهب عند 1731.50 دولار للأوقية بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 % في وقت سابق من يوم الثلاثاء

تخلى الذهب عن مكاسبه المبكرة في تعاملات اليوم الثلاثاء ليجري تداوله دون تغير عند أقل من أعلى مستوى سجله في سبع سنوات ونصف التي سجلها في الجلسة السابقة، مع تحسن الشهية للمخاطرة بفضل بيانات مبكرة واعدة للقاح محتمل لمرض كوفيد-19، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، استقر السعر الفوري للذهب عند 1731.50 دولار للأوقية بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 % في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بفعل تجدد توترات التجارة الأمريكية الصينية وإجراءات التحفيز العالمية، وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 % إلى 1733.30 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق لدى مؤسسة ” أكسي كورب” للخدمات المالية إنه رغم أنباء لقاح فيروس كورونا المحتمل والتي أوقدت النار في سوق الأسهم، فإن الذهب سيظل يلقى إقبالا عاليا نسبيا نظرا لإنفاق مجلس الاحتياطي الفيدرالي ” البنك المركزي الأمريكي ” الضخم للغاية”.

وبشأن أسعار المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7 % إلى 2026.88 دولار للأوقية، بعد أن قفز أكثر من 9 % خلال معاملات أمس الإثنين.

وهبط البلاتين بنسبة 0.4 % مسجلا 814.67 دولار، وانخفضت الفضة بنسبة 0.7 % إلى 17.05 دولار للأوقية.