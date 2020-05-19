اقتصاد وأسواق

الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة وسط إقبال المستثمرين على المخاطرة بفضل لقاح كورونا المحتمل

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، استقر السعر الفوري للذهب عند 1731.50 دولار للأوقية بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 % في وقت سابق من يوم الثلاثاء
محمد عبد السند 1:33 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 1:33 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تخلى الذهب عن مكاسبه المبكرة في تعاملات اليوم الثلاثاء ليجري تداوله دون تغير عند أقل من أعلى مستوى سجله في سبع سنوات ونصف التي سجلها في الجلسة السابقة، مع تحسن الشهية للمخاطرة بفضل بيانات مبكرة واعدة للقاح محتمل لمرض كوفيد-19، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، استقر السعر الفوري للذهب عند 1731.50 دولار للأوقية بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 % في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بفعل تجدد توترات التجارة الأمريكية الصينية وإجراءات التحفيز العالمية، وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 % إلى 1733.30 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق لدى مؤسسة ” أكسي كورب” للخدمات المالية إنه رغم أنباء لقاح فيروس كورونا المحتمل والتي أوقدت النار في سوق الأسهم، فإن الذهب سيظل يلقى إقبالا عاليا نسبيا نظرا لإنفاق مجلس الاحتياطي الفيدرالي ” البنك المركزي الأمريكي ” الضخم للغاية”.

وبشأن أسعار المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7 % إلى 2026.88 دولار للأوقية، بعد أن قفز أكثر من 9 % خلال معاملات أمس الإثنين.

وهبط البلاتين بنسبة 0.4 % مسجلا 814.67 دولار، وانخفضت الفضة بنسبة 0.7 % إلى 17.05 دولار للأوقية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في تاريخه.. وعيار 21 يسجل 768 جنيها

محمود خاطر 3:36 م, الأثنين, 18 مايو 20

الذهب يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 7 أعوام بفضل بيانات أمريكية

محمد عبد السند 12:52 م, الأثنين, 18 مايو 20

الذهب يهبط الخميس بعد استبعاد الاحتياطي الفيدرالي احتمال تطبيق أسعار فائدة سلبية

محمد عبد السند 12:47 م, الخميس, 14 مايو 20

الذهب يرتفع الثلاثاء وسط مخاوف بشأن موجة ثانية من إصابات كورونا

محمد عبد السند 2:18 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

الذهب يرتفع الإثنين بدعم مخاوف من موجة إصابات جديدة بـ “كورونا”

محمد عبد السند 11:49 ص, الأثنين, 11 مايو 20

الذهب يرتفع الخميس بفعل بيانات قاتمة تشكك في التعافى الاقتصادى العالمى

محمد عبد السند 2:31 م, الخميس, 7 مايو 20