الذهب والفضة يهبطان لأدنى مستوياتهما في 7 أشهر مع صعود الدولار

وكالات:هبطت أسعار الذهب والفضة إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر الجمعة، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من مشتريات للاستثمار الآمن وسط حرب الرسوم الجمركية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.وانحسر الطلب على المعادن النفيسة أيضا بفعل توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.وترا

وكالات:

هبطت أسعار الذهب والفضة إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر الجمعة، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من مشتريات للاستثمار الآمن وسط حرب الرسوم الجمركية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانحسر الطلب على المعادن النفيسة أيضا بفعل توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1240.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك بعد أن هبط في وقت سابق إلى 1236.58 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني عشر من ديسمبر.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.4 % لتبلغ عند التسوية 1241.20 دولار للأوقية.

وأسعار الذهب منخفضة حوالي 9 %عن مستوياتها في منتصف أبريل نيسان. وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على هبوط قدره 1%.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 15.79 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الثالث عشر من ديسمبر عند 15.67 دولار. وينهي المعدن الأبيض الأسبوع على خسارة قدرها 1.3%.

وهبط البلاتين 1.8 % إلى 823.90 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 1.5 % إلى 934.80 دولار للأوقية.