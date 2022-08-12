الذهب على طريق تسجيل رابع زيادة أسبوعية بفعل تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، واتجهت صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي، في ظل ضعف عام للدولار الأمريكي واجهته ضغوط من زيادة العائد على سندات الخزانة، فضلًا عن توقعات رفع الفائدة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0319، تماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1789.81 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت خلال الأسبوع بنحو 1%.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.20 دولار للأوقية.

والدولار بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي، مما يجعل الذهب أقل ثمنًا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 20.34 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1% إلى 955.16 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2262.53 دولار للأوقية.