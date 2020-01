الذهب سيرتفع.. “ساويرس” متفائل بأرقام 2020

قال الملياردير المصري المهندس نجيب ساويرس، إنه متفائل بدخول عام 2020، مشيرا إلى أن الأرقام تشعره بأن سعر أوقية الذهب سيصل إلى 2000 دولار كما ستتحد دولتا كوريا الشمالية والجنوبية، إضافة إلى أن دونالد ترامب لن يكون الرئيس الأمريكي القادم.

وأضاف ساويرس في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: الأرقام لديها شعور طيب عن عام 2020، أنا متفائل فدونالد ترامب لن يكون الرئيس القادم، وكوريا الشمالية ستتحد مع كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة سوف تستعيد أمجادها السابقة .