الذكرى الثانية لقناة السويس الجديدة.. ملامح التغيير في خريطة العبور

- تخفيف زمن الرحلة وتقليل حوادث الشحط والاصطدام وسهولة إجراء مناورات الإرشاد أبرز المزايا الجديدة -خبراء: ازدواج القناة دون مشروعات المحور مشروع ناقص نادية صابر وأماني العزازي: في الذكري الثانية لحفر قناة السويس الجديدة، أكد القبطان وسام حافظ من كبار مرشدى قناة السويس أنه ولأول

– تخفيف زمن الرحلة وتقليل حوادث الشحط والاصطدام وسهولة إجراء مناورات الإرشاد أبرز المزايا الجديدة







-خبراء: ازدواج القناة دون مشروعات المحور مشروع ناقص

نادية صابر وأماني العزازي:

في الذكري الثانية لحفر قناة السويس الجديدة، أكد القبطان وسام حافظ من كبار مرشدى قناة السويس أنه ولأول مره تعبر قناة السويس هذا العام سفن عملاقة حمولة 21 ألف حاوية بحمولة 224 ألف طن بالإضافة إلى زيادات في عدد السفن العابرة للقناة من هذه النوعية من السفن التجارية من طراز التربيل ايى.

ولفت حافظ إلى أن هذه الطفرة في الحمولات وأعداد السفن يدلل على إدراك الخطوط الملاحية لما أضافته قناة السويس الجديدة من قيمة مضافة للمجرى الملاحى الرئيسي.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 أغسطس 2014 عن البدء فعلياً في إنشاء مجرى ملاحي جديد لقناة السويس وتعميق المجرى الملاحي الحالي وتنمية محور قناة السويس بالكامل، بهدف تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل اقتصادياً وعمرانياً ومتزن بيئياً، ويسعى إلي جعل الإقليم محوراً مستداماً ينافس عالمياً في مجال الخدماتاللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة. يضم الإقليم ثلاث محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به إمكانيات جذب في مجالات النقل واللوجستيات،والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات.

وأشار القبطان عصام داوود رئيس تحركات السفن بهيئة قناة السويس إلى أن قناة السويس الجديدة حققت الأمان الملاحى للسفن العابرة للقناة ويتلائم مع نمو التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المتوقعة بعد الانتهاء من مشروعات محور القناة وطرح الأرصفة البحرية للتشغيل.

ولفت إلى أن القناة الجديدة سمحت باتباع نظام Free Run الذى يسمح بعبور السفن من الشمال للجنوب والعكس دون توقف نظرا لعدم وجود أماكن انتظار كافية في البحيرات، موضحا أن عبور السفن في قافلة واحدة كبيرة تعطي للخطوط الملاحية حرية الدخول في أى وقت بعد أن كانت السفن الحربيه وسفن الركاب لاتعبر إلا في القافلة الثانية.

ويرى القبطان هشام النعماني كبير المرشدين بهيئة قناة السويس ان انشاء قناة السويس الجديدة يعني باختصار تحسين خدمة العبور للسفن العابرة للقناه لا سيما اذا علمنا أن اكثر السفن تعمل بطريقة التأجير بقيمة نقدية مرتفعة فاذا تم تخفيض زمن رحلة العبور فهذا يعني تقليل القيمة الايجارية للسفينة الي الثلث يومياً وهو ما يعتبر الأن عنصرا هاما وفعالا في حسابات تشغيل السفن خاصه بالنسبه للخطوط العالميه التي بدأت تدخل في عقد تحالفات لتقليل التكلفه في ظل ضعف حركة التجاره العالمية.

فيما أكد القبطان علاء المصرى رئيس تحركات السفن بموانى بورسعيد أن عبور السفن مباشرة ودون توقف من الناحية الفنية يعني تقليل حجم المخاطر التي يمكن أن تواجهها السفينة في حالة وقوفها او مغادرتها.

وقال إذا عقدنا مقارنة بين الحوادث التي وقعت في القناة قبل إنشاء القناه الجديده قبل عامين وبعد إنشائها نجد الفارق كبير وهو مايعنى تحقيقيها للأمان الملاحى حتى إذا وقعت حادثه لسفينة فيمكن بسهولة تحويل الملاحة في القناة للقناة الجديده التي إنتهت هيئة قناة السويس مؤخرا من إضافة مميزات جديدة لها بتعميق التفريعات الغربية سواء تفريعة البلاح أو الدفرسوار بما يتواكب مع عمق المجري الملاحي البالغ 66 قدما.

ويرى هشام محجوب مهندس بحري وقائد فريق بورسعيد 2020 أن مشروع قناة السويس الجديدة قضى على التخوف من انشاء قنوات بديلة مثل قناة بنما وهي حل لما قد يواجه مصر من أزمة مستقبلية مع تزايد حجم التجارة العالمي خاصة وأن القناة القديمه لم تسجل عبور 100 سفينة في اليوم مما يجبر السفن علي الانتظار لمدة قد تطول لأربعة أيام.

ويكشف سمير معوض خبير النقل البحري أن مشروع قناة السويس الجديدو رفع التصنيف العالمى للقناه ضمن قائمة الممرات الملاحيو العالميو المنافسة الا أن ازدواج القناة دون اقامة مشروعات المحور يجعله مشروع ناقص.

في 15 أغسطس 2014 أعلن رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب أنه تقرر طرح شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السويس بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري لتمويل مشروع محور قناة السويس من خلال المصريين فقط على أن تطرح الشهادات من البنوك القومية بفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر، على أن يسترد أصل المبلغ بعد خمس سنوات وفي 15 سبتمبر 2014 أعلن محافظ البنك المركزي المصري، أن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس وصلت إلى نحو 61 مليار جنيه مصري، منذ بداية الطرح عن طريق البنوك يوم 04 سبتمبر 2014، وهو المبلغ المطلوب لحفر القناة الجديدة، وأنه تقرر إغلاق الاكتتاب في الشهادات بالبنوك.

بدأت مرحلة الحفر الجاف بالمشروع في 7 أغسطس 2014، وشارك فيها 44 ألف مواطن مصري، بمصاحبة 4500 معدة، وإجمالي 84 شركة، وتمت إضافة كتيبتين من القوات المسلحة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى كتيبتي طرق للمساعدة في عمليات الحفر. واستطاعوا إنهاء الحفر الجاف بنسبة 100% خلال 9 شهور، عن طريق استخراج حوالي 250 مليون متر مكعب من الرمال، وتلاها بدأ أعمال تكسيات وتدبيش الأجناب بطول 100 كيلو متر لضبط أجناب القناة الجديدة بهدف منع ترسب الرمال مرة أخرى للمجرى المائي..

بدأت مرحلة الحفر المائي (التكريك) بعد انتهاء الحفر الجاف مباشرة، للوصول إلى العمق المطلوب، وشارك في هذه المرحلة 2000 عامل من هيئة قناة السويس، 3000 عامل من تحالف التحدي، 750 عامل من تحالف الأمل، وذلك باستخدام إجمالي 45 كراكة، إضافة إلى 4 فنادق عائمة منذ بداية المشروع لاستراحة العاملين وتناوب الورديات. وانتهت أعمال التكريك المائي برفع 258.8 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.