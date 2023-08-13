الذكاء الاصطناعي يهدد صناع مسلسلات الكرتون

أثار الذكاء الاصطناعي قلقا مؤخرا بسبب اعتقاد البعض أنه سيؤثر سلبا على بعض المهن الهامة في صناعة الترفيه ومنها إنشاء محتوى وشخصيات كرتونية ثلاثية الأبعاد ، وقدرة الذكاء الاصطناعي على الاستغناء عن مصممي هذه الشخصيات في الماضي مثل ” بكار ” وغيرها التي تعلق بها المشاهد ومازالت محفورة بداخله حتى الآن للمخرجة الراحلة منى أبو النصر .

طارق الشناوي : لايمكن الاستغناء عن الجزء البشري مهما تطورت الآلة

من جانبه، أوضح الناقد الفني طارق الشناوي أنه منذ اختراع الكمبيوتر في حياتنا وهو يقوم بما يشبه الذكاء الاصطناعي ، لأن توصيفه أنه يقوم بحل مشاكل معينة لأي شخص يستخدمه مثل عمل عاصفة أو مجاميع أو شئ معين من خلال استخدام الجرافيك ، فقد لعب دورا في تحقيق ذلك لكن لم يستطع إلغاء المصور والمونتير الذي كان يعمل في الماضي على آلة ” مافيولا” .

أضاف للمال أن هناك مونتيرين استطاعوا استيعاب التطور الذي حدث وهناك آخرين توقفوا لعدم قدرتهم على مواكبة هذا التطور برغم أنهم كانوا عمالقة مثل ” كمال أبو العلا” و” رشيد عبد السلام” فكانوا أساطير في السينما المصرية في مجال المونتاج في الماضي ، لذلك لايمكن الاستغناء عن الجزء البشري مهما تطورت الآلة بالاضافة لأن عنصر الوجدان البشري أيضا لن يستطيع التطور أن يحل محله أبدا .

فمثلا في مجال الموسيقى يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم تراك موسيقي لآلة الكمان ويقوم بتكراره ، لكن لايمكن الاستغناء عن العازف البشري فهناك جزء أنساني في أي مهنة لايمكن الاستغناء عنه أبدا وفق” الشناوي ” .

وتابع أن مسلسلات الكرتون في مصر منذ فترة الثلاثينيات في الماضي بمسلسل ” أستاذ برسوم ” بالاضافة لمسلسل ” بكار ” الشهير ، ومؤخرا بدأن نهتم بمجال صناعة الكرتون بصورة جيدة أفضل من السنين السابقة بعد تطور التكنولوجيا والوسائل المستحدثة التي تخدم هذه الصناعة .

فايزة هنداوي : هناك خطر بشكل ما على هذه المهنة في الفترة القادمة

وعلقت الناقدة فايزة هنداوي قائلة إنه بالفعل يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على مهنة صناعة أفلام ومسلسلات الكرتون ، بسبب استخدام برامج معينة للصوت والجرافيك التي تكون مهمة في انتاج هذه الشخصيات الكرتونية للجمهور السنين الماضية .

وأشارت إلى أنه سيقلل من الاعتماد على وظائف بشرية كثيرة مثل المبرمجين وغيرهم ، لكن العامل البشري سيظل مهما في أي مهنة ولن يختفي أبدا.

ونوهت قائلة أنه سيصعب المنافسة في مهن مختلفة ، لكن مهنة صناعة الكرتون من أقرب المهن التقنية التي تعتمد على الجرافيك والاخراج والصورة التي تنفذ ببرامج معينة ، لذلك فهناك خطر بشكل ما على هذه المهنة في الفترة القادمة فقد يقلل من عدد العاملين بانتاج هذه الشخصيات الكرتونية .

خالد محمود : التجارب التي تقدم في مجال إنتاج الشخصيات الكرتونية بمصر ضعيفة للغاية

بينما يرى الناقد الفني خالد محمود، أن مصر فقيرة في مجال صناعة الكرتون حقيقة ، فنحن مازلنا في منطقة بعيدة عن هذه الصناعة مقارنة بما يحدث فيها في العالم .

أشار الى أن التجارب التي تقدم في مجال انتاج الشخصيات الكرتونية بمصر ضعيفة للغاية ، مقارنة بما يقدم في العالم الغربي وهوليود ، والانتاج بمصر للشخصيات الكرتونية ليست جذابة جماهيريا ولايتم الانفاق عليها بصورة جيدة .

وقال أيضا أن من سيستخدم الذكاء الاصطناعي في هذا المجال ، سيكون هدفه كيفية تقليل التكلفة الانتاجية الكبيرة بالاضافة لتقديم حالة من الابتكار والابداع واعطاء قيمة مضافة في منطقة أخرى ، لذلك هناك حالة قلق كبيرة في الخارج.

وأضاف أن السينما والفن بشر ومن يعملون في هذا المجال الكرتوني يدركون أنها صناعة مؤثرة ومهمة جدا ، لذلك الذكاء الاصطناعي سيكون مقلقا لهم أما بالنسبة لمصر فالأمر يختلف نوعا ما بسبب ندرة إنتاجنا لهذه النوعية من المسلسلات والشخصيات الكرتونية ” .