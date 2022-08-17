الذرة والماشية والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء إلى 61 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 63 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 204 سفن.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 67366 طن ذرة، و1487 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 408 أطنان، و4535 طن أرز.

كما استقبل الميناء أيضًا 16153 طن حديد، و2500 طن خردة، و13187 طن خشب زان، و32194 طن أبلاكاش، و54997 طن صويا، و997 طن فول صويا، و3200 طن كسب فول صويا.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط استقبل (DIAS) القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية،

حيث السفينة ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 225 م، وعرضها 33 م، ويأتي ذلك تأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح، في إطار جهود الدولة من اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 50311 طن يوريا، و15600 طن مولاس، و4540 طن كسب صويا، و216 طن حديد.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 42620 طن بضائع متنوعة، و130 طن أسمنت، و10022 طن علف بنجر، و8414 طن رمل، و4000 طن جبس، و3200 طن بودرة جبس.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3601 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 958 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6495 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأوضح أن يومي السبت والأربعاء كانا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 12 سفينة.