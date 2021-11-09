الذرة والماشية والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 132 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأوضح المركز الاعلامي أن الميناء استقبل الكثير من السلع مثل 9236 رأس ماشية حية بإجمالي وزن بلغ 2838 طن و47732 طن قمح و128609 طن ذرة و17866 طن حديد و11995 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 6285 طن خشب زان و2065 طن أبلاكاش و1211 طن زيت و2500 طن كسب عباد.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة مثل 17086 طن فوسفات و4914 طن سوبر فوسفات و28874 طن يوريا و19744 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3800 طن أسمنت و1748 طن كلوريد الكالسيوم و2280 طن نترات.

وتابع: حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (رمان)، وخضروات (وبطاطس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (وفلفل وبقدونس وبردقوش وزيتون وزعتر وينسون وريحان وأعشاب وذرة وشمر وكمون وفول سوداني وبصل وبرسيم)، حيث يتم تصديرهم إلى أمريكا وكرواتيا والجزائر ومالطا وسلوفينيا وغيرهم من الدول.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3505 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1687 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6292 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 28 سفينة، فيما كان يوم الأربعاء أقل الأيام بعدد 23 سفينة.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال «ARISTIDIS I» التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 299 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتحميل شحنة تبلغ حوالى 72 الف طن من الغاز المسال.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.