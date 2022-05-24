الذرة والماشية الحية والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 65 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 69 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 185 سفينة.

وأوضح المركز أن الميناء استقبل 29520 طن قمح، و2600 طن فول، و124932 طن ذرة، و13285 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 4199 طنًّا و6417 طن صويا، و7000 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضًا 32255 طن حديد، و77894 طن خردة، و1640 طن خشب زان، و25951 طن أبلاكاش، و5250 طن زيت طعام، و6000 طن كلوريد إيثيلين، و12700 طن عدس، و2200 طن كالسيوم فلوريد.

وأشار إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 66765 طن فوسفات، و18582 طن يوريا، و47314 طن أسمنت، و3200 طن كوارتز.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 31000 طن علف بنجر، و16000 طن علف، و3200 طن صويا، و6165 طن ملح، و3400 طن مولاس، و2000 طن كالسيوم فلوريد، و1513 طن نترات أمونيوم.

وتابع: “حركة الصادر من الحاويات بلغت 4761 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 963 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 10802 حاوية مكافئة”.

وذكر أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن بإجمالي 15 سفينة، لافتًا إلى أنه كان يوم الخميس أيضًا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث بلغ العدد 16 سفينة.

وأوضح المركز أن ميناء دمياط استقبل ناقلة الغاز المسال (LNG ALLIANCE) التي ترفع علم فرنسا؛ لتحميل 60 ألف طن غاز مسال، علاوة على ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS)، ويبلغ طولها 294 مترًا، وبعرض 46 مترًا؛ لتحميل 60 ألف طن غاز مسال.

وقال إن الميناء استقبل أيضًا السفينة (MEDALTA ADVENTURER)؛ لتحميل شحنة ميثانول، بالإضافة إلى السفينة (WINSEN) التي ترفع علم بنما؛ لتحميل شحنة نترات أمونيوم، فضلًا عن السفينة (CHEM ANTARES) التي ترفع علم ليبريا؛ لتفريغ شحنة من كلوريد الإيثيلين.