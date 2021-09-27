الذرة والقمح وفول الصويا.. أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطًا كبيرًا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 116 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن الميناء استقبل 55865 طن قمح و57342 طن ذرة و46950 طن فول صويا و6537 طن خشب زان و1413 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 13422 طن حديد و19100 طن خردة و7374 طن نواتج تقطير و7440 طن نواتج و12445 طن كلوريد إيثيلين.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 44165 طن فوسفات و20600 طن يوريا و18236 طن رمل.

كما قام الميناء بتصدير 5100 طن داي أمونيوم و9005 طن جبس بودرة و8600 طن مولاس و410 طن أسمنت و4868 طن كوارتز.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2049 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1535 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 8920 حاوية مكافئة.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية مثل الفواكه (فراولة ورمان)، وخضروات (بطاطس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (ورق عنب وبطاطا وبقدونس وفلفل وكتان وريحان ونعناع وأعشاب وشعير وفول وكمون وبصل وشمر وبرسيم)، حيث يتم تصديرهم إلى الأردن وغينيا وسريلانكا وكرواتيا والجزائر ومالطا وكوريا الجنوبية وهونج كونج وغيرهم من الدول.

يذكر أن الميناء استقبل خلال الأسبوع االماضي ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS TROY) التى كانت ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا، وذلك لتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 الف طن. كما غادر الميناء ناقلة الغاز المسال (SERI BALQIS) التى ترفع علم ماليزيا ويبلغ طولها 259 مترا وبعرض 46 مترا بعد ان قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 الف طن من الغاز المسال. وتابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس ميناء دمياط عملية دخول وتراكي السفينتين على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتهما بأمان.