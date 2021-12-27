الذرة والقمح والماشية الحية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا كبيرًا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتًا إلى أن الميناء تعامل مع 188 سفينة، خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز أن الميناء استقبل 79682 طن قمح و170172 طن ذرة و2519 طن زيت طعام و8000 طن عدس و133 طن مواسير و21000 طن سلاج.

كما استقبل الميناء أيضًا 47769 طن حديد و28066 طن خردة و7302 طن خشب زان و23225 طن صويا و965 طن بسلة و1834 طن رأس ماشية حية بإجمالي وزن بلغ 412 طنًّا.

وأوضح أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 27780 طن فوسفات و8930 طن يوريا و12880 طن رمل.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 596 طن أسمنت و937 طن نترات و133 طن مواسير و129 طن حجر جيري و6000 طن زيت طعام و634 طن كحول.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3719 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2365 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13610 حاوية مكافئة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (فراولة ورمان وبرتقال ويوسفي وبلح)، وخضروات (بطاطس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)،

وحاصلات زراعية (فلفل وخس وقرنبيط وبطاطا وبردقوش وكراوية وكتان وريحان ولوبيا وخرشوف وبصل وبصل أخضر وبرسيم)،

حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وبلجيكا وسلطنة عمان والإمارات والكويت والعراق وأمريكا وكندا واليونان وباكستان وبنجلاديش ومالطا والصين وهونج كونج وجواتيمالا وغيرها من الدول.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل، خلال الأسبوع الماضي، ناقلة الغاز المسال (GASLOG SAVANNAH)، حيث يبلغ طولها 285 مترًا، وبعرض 43 مترًا؛ وذلك لتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال (ADAM LNG) التى ترفع جزر مرشال ويبلغ طولها 289 مترًا، وبعرض 46 مترًا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.