الذرة والقمح والماشية الحية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا في حركة السفن، حيث استقبل وغادر عشرات السفن، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 186 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 66698 طن قمح و136933 طن ذرة و84915 طن حديد و42550 طن خردة و15684 طن كلوريد الإيثيلين و5245 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 13994 طن أبلاكاش و1700 طن سوبر فوسفات و23860 طن رأس ماشية حية بإجمالي وزن بلغ 2157 طن و960 طن بسلة.

وأوضح أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 83337 طن فوسفات و36400 طن يوريا و36396 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 7950 طن مولاس و34483 طن ملح و1700 طن كوارتز و7110 طن أسمنت و3000 كسب صويا.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3885 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2537 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 8960 حاوية مكافئة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (فراولة وبرتقال ومندرين)، وخضروات (ملوخية وبامية وبطاطس وبازلاء)، وحاصلات زراعية (خس وباذنجان وبطاطا وكتان وأعشاب وليمون وخرشوف وفول سوداني وبصل)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا والسعودية وقطر وأمريكا وسنغافورة وإندونيسيا والمغرب وغيرهم من الدول.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي السفينة (ORIENTAL JASMINE)، لتقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الاثيلين. كما استقبل ناقلة الغاز المسال (GASLOG GLASGOW) التى ترفع علم بريطانيا، ويبلغ طولها 291 مترا وبعرض 46 مترا، لتحميل شحنة تبلغ 61 الف طن من الغاز المسال.

واستقبل الميناء السفينة (SAKHARA LOTUS) لتحميل شحنة من الميثانول. كما استقبل ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التى يبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، لتحميل شحنة تبلغ 61 الف طن من الغاز المسال.

يذكر أن الميناء استقبل السفينة (CHEMICAL MARINER) التى ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 125 مترا وبعرض 21 مترا، لتفريغ شحنة من كلوريد الايثلين.