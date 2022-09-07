الذرة والقمح والماشية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 63 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 65 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 199 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 64367 طن قمح و158740 طن ذرة و2650 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 449 طن و437 طن صويا و7700 طن فول صويا و4585 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 3630 طن حديد و32474 طن خردة و2946 طن خشب زان و7227 طن أبلاكاش و15150 طن سلاج و13158 طن بضائع متنوعة و5309 طن رخام.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي السفينة (FAIR LADY) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مالطا، بالإضافة إلى السفينة (WADI SAFAGA) القادمة من رومانيا وعلى متنها 63 الف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م.

وفي نفس السياق استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال (WILFORCE) التي ترفع علم النرويج ويبلغ طولها 290 مترا وبعرض 44 مترا، لتحميل 65 ألف طن غاز مسال.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 65992 طن يوريا و53000 طن ملح و495 طن أسمنت.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 500 طن رمل و31790 طن بضائع متنوعة و5002 طن فلوسبار و9985 طن علف و4700 طن مخلفات بنجر و2000 طن خردة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5524 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1333 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13475 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 12 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 13 سفينة.