الذرة والقمح والماشية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 59 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 61 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 223 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 46698 طن قمح و116817 طن ذرة و4226 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1319 طن و6025 طن زيت طعام و8452 طن بضائع متنوعة.

كما استقبل الميناء أيضا 4655 طن حديد و52877 طن خردة و10546 طن خشب زان و14279 طن أبلاكاش و21102 طن صويا و9895 طن فول صويا و4334 طن فول و3400 طن مولاس و5720 طن نواتج تقطير.

وفي سياق متصل، استقبل الميناء السفينة (PETRA III) القادمة من روسيا وعلى متنها 40241 طن من قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 2010 طن يوريا و42744 طن يوريا صب و15765 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 30392 طن بضائع متنوعة و7220 طن مولاس و1264 طن بصل معبأ و147 طن بصل.

وعلى صعيد متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وقال المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4527 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1439 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 20418 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم السبت كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 13 سفن.