الذرة والقمح والفول أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطًا كبيرًا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 190 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز الاعلامي أن الميناء استقبل 3104 أطنان حديد و12872 طن خشب زان و33718 طن فول و694 طن عدس و9130 طن ميثانول.

كما استقبل الميناء أيضا 157363 طن ذرة و131571 طن قمح و15200 طن خردة و13204 أطنان زيت طعام و5136 طن صودا و1050 كالسيوم فلوريد.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 34505 أطنان فوسفات و29381 طن يوريا و300 طن صويا و135 طن بطاطس.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 19100 طن رمل و2831 طن أسمنت و50 طن كوارتز و9500 طن ملح و2345 طن سماد و4100 طن كسب فول صويا و13000 طن زيت و1543 طن خشب زان و1193 طن كحول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6366 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2954 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 12216 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (برتقال ويوسفي وفراولة وبلح ورمان)، وخضروات (بطاطس وبسلة وفاصوليا وبروكلي وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (ورق عنب وخس وليمون وأعشاب وريحان وكراوية وشمر وعدس وزيتون وبصل وفول وشطة وكتان ولب وفول سوداني وحمص وبرسيم)، حيث يتم تصديرهم إلى ألمانيا ولبنان والأردن والإمارات والسعودية وأمريكا وجنوب أفريقيا وكرواتيا والهند والصين وهونج كونج وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 29 سفينة.

يذكر ان يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.