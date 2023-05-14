الذرة والقمح والفول أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 87 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 82 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 240 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 38151 طن قمح و132942 طن ذرة و38500 طن كسب صويا و5744 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1978 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 13961 طن حديد و22476 طن خردة و6162 طن خشب زان و5251 طن أبلاكاش و27209 طن فول و6150 طن بضائع متنوعة و3153 طن ألواح فيبر.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 61914 طن يوريا و9627 طن رمل و118399 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 63392 طن بضائع متنوعة و55800 طن ملح صب و18108 طن مولاس ويضاف إلى ما سبق 5006 طن أسمنت معبأ.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (AMUR RIVER) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 288 مترا وبعرض 44 مترا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3318 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2019 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13356 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 22 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يومي الاثنين والثلاثاء كانا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 17 سفن حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.