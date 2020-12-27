الذرة والقمح والسكر أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، ولفت المركز إلى أن الميناء تعامل مع 146 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 2539 طن حديد و5926 طن صاج حديد و11695 طن فول و35000 طن فول صويا و26877 طن سكر.

كما استقبل الميناء أيضا 133563 طن ذرة و83430 طن قمح و1000 طن زيت و3799 طن زيت طعام و35270 طن خردة و962 طن صودا و6599 طن كلورديد إيثيلين.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 19400 طن فوسفات و11018 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 31311 طن رمل و365 طن كحول و4463 طن أرز معبأ و3274 طن نترات.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4685 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1719 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 12180 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (برتقال ومانجو وفراولة وبلح)، وخضروات (قرنبيط وبامية وبطاطس)، وحاصلات زراعية (جزر وكمون وسمسم وغيرهم من السلع)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وانجلترا وألمانيا والأردن وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والإمارات والسعودية وأمريكا وروسيا وسريلانكا وسنغافورة وكرواتيا واندونيسيا وماليزيا والمغرب والجزائر وباكستان وسلوفينيا وهونج كونج وفيتنام وغيرهم من الدول.

وأشار إلى أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في تداول السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث بلغ العدد 30 سفينة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.