الذرة والقمح والخشب الزان أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 16 سفينة حاويات و56 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 15 سفينة حاويات و64 سفينة بضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 162 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 6386 طن حديد و7294 طن حديد صاج و5810 طن حديد كمر و63314 طن قمح و19520 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 114161 طن ذرة و3523 طن فول و5253 طن زيت طعام و37045 طن خرده و5079 طن أبلاكاش و3000 طن كسب صويا و10181 طن كلوريد إيثيلين.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 5 سلع تم استقبالهم في الميناء من حيث الكمية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أوضح أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 31676 طن فوسفات و134103 طن يوريا و6900 طن سماد سائل و2100 طن فول صب.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 16072 طن رمل و15410 طن مولاس و3400 طن كسب صويا و1588 طن كلوريد الكالسيوم و1922 طن كلوريد معبأ و11583 طن كوارتز و2900 طن صويا و1490 طن حجر تلك.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 5 سلع تم تصديرها من الميناء من حيث الكمية في نفس الفترة الزمنية سالفة الذكر.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3727 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 3650 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 12798 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام استقبالا للسفن، حيث بلغ عدد السفن 15 سفينة (حاويتان، و13 بضائع عامة).

وكان يومي الاثنين والأربعاء أكثر يومان في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 13 سفينة (الاثنين: حاويتان و11 بضائع عامة، الأربعاء: 3 حاويات و10 بضائع عامة).

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف حبوب، وغيرهم من الأرصفة.