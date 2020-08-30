الذرة والقمح والخشب الزان أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي حتى أول أمس الجمعة، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 18 سفينة حاويات و36 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 20 سفينة حاويات و33 سفينة بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 98 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 1425 رأس ماشية حية و16500 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 97243 طن ذرة و4801 طن خشب زان و62845 طن قمح.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 36431 طن فوسفات و38350 طن يوريا و42600 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 8350 طن رمل و3221 طن أسمنت و2425 طن كسب فول صويا و3000 طن ذرة و5000 طن علف بنجر و3138 طن سماد مركب و28300 طن ميثانول.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3927 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2566 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 14729 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (عنب ورمان ومانجو)، وخضراوات (ورق عنب وبامية وفلفل)، وحاصلات زراعية (بصل وكمون وسمسم)، حيث يتم تصديرها إلى هولندا وإسبانيا والمغرب والإمارات والسعودية وأمريكا وكوريا الجنوبية ومالطا وفرنسا وسنغافورة والصين وغيرها من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 11 سفينة (5 حاويات، و6 بضائع عامة).

وكان يوم الأربعاء أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 12 سفن (3 حاويات و9 بضائع عامة).

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.