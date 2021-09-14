نقل وملاحة

الذرة والقمح والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

الميناء تعامل مع 130 سفينة
محمود محسن 9:18 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 9:18 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد، خلال الأسبوع الماضي ما عدا يوم الأربعاء، نشاطًا كبيرًا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحمّلة بالسلع، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 130 سفينة، خلال الفترة سالفة الذكر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 63132 طن ذرة، و46978 طن قمح، و18166 طن سكر.

كما استقبل الميناء أيضًا 16753 طن حديد، و13748 طن خردة، و11892طن خشب زان، و29054 طن أبلاكاش، و11599 طن كلوريد إيثيلين.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة، مثل 33240 طن فوسفات، و20868 طن يوريا، و20916 طن رمل، و2300 طن مولاس.

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كما قام الميناء أيضًا بتصدير 5480 طن داي أمونيا، و6320 طن كوارتز، و5700 طن ملح.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3076 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1526 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 8461 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (مانجو وبطيخ ورمان)، وخضروات (بازلاء وبطاطس)، وحاصلات زراعية (طماطم وبطاطا وفلفل وزيتون وأعشاب وفول وبصل وشمر)،

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حيث يتم تصديرهم إلى بريطانيا والسعودية وأمريكا وكرواتيا والجزائر وفرنسا وغيرهم من الدول.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تٌستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، وغيرها من الأرصفة.

يشار إلى أن الميناء استقبل، خلال الأسبوع الماضي، ناقلة الغاز المسال «AMADI» التى ترفع علَم بروناى، ويبلغ طولها 288 مترًا وبعرض 44 مترًا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ 64 ألف طن تقريبًا من الغاز المسال، ثم اتجهت إلى باكستان.

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وقد تابع اللواء بحرى وليد عوض، رئيس ميناء دمياط، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة.

وتُعتبر محطة إسالة وتصدير الغاز بالميناء أحد أكبر محطات إسالة الغاز بالشرق الأوسط، وتُعد الشحنة سالفة الذكر هي الشحنة رقم 23 بعد استئناف العمل بالمحطة بعد توقف 8 سنوات.

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بقلم محمود محسن

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