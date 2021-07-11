الذرة والقمح والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي – ما عدا يوم الاثنين – نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 121 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 18096 طن قمح و47859 طن ذرة و1631 طن صودا و690 طن عدس.

كما استقبل الميناء أيضا 15275 طن حديد صاج و55686 طن خردة و3993 طن خشب زان.

وعلى نفس الصعيد، ذكر المركز الاعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 51857 طن فوسفات و81088 طن يوريا و15200 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 8540 طن مولاس علاوة على 500 طن أسمنت.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4012 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1524 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 8651 حاوية مكافئة.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (عنب وفراولة ويوسفي وبرتقال)، وخضروات (ملوخية وبطاطس وخضار مشكل مجمد وفاصوليا)، وحاصلات زراعية (بطاطا وبنجر وكتان وزيتون وفول وفول أخضر وكمون وقصب وليمون وكركديه وفلفل وريحان ونعناع وشمر وبصل وبقدونس وبرسيم حجازي وثوم وبردقوش وورق عنب وشبت مجفف وخرشوف وكزبرة)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا والأردن وإسبانيا وإيطاليا وأمريكا وسريلانكا وسنغافورة وكرواتيا والجزائر ومالطا وباكستان وكوريا الجنوبية وسلوفينيا والصين وهونج كونج وغيرهم من الدول.

ولفت الرمكز إلى أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 26 سفينة، فيما كان يوم الثلاثاء أقل الأيام بعدد 14 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.