الذرة والقمح والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 63 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 60 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 209 سفن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 54687 طن قمح، و138012 طن ذرة، و4222 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 362 طنًّا، و20000 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضًا 37975 طن حديد، و37473 طن خردة، و9203 طن خشب زان، و29082 طن سكر، و7000 طن فول صويا، و22073 طن فول.

وقال المركز الإعلامي إن ميناء دمياط استقبل، خلال الأسبوع الماضي، ناقلة الغاز المسال (NEPTUNE) التي ترفع علم النرويج، ويبلغ طولها 283 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 42028 طن يوريا، علاوة على 67492 طن كسب صويا.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 11181 طن رمل، و38666 طن بضائع متنوعة، و36706 طن ملح، و1211 طن جبس، يضاف إلى ما سبق 2045 طن بودرة جبس.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5955 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1214 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 12838 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يومي السبت والأربعاء كانا أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 12 سفينة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.