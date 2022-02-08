الذرة والقمح والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 198 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز إلى أن الميناء استقبل 55773 طن قمح و72789 طن ذرة و59425 طن حديد و47661 طن خردة و16949 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 11504 طن خشب زان و3145 طن أبلاكاش و1695 طن رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 400 طن و40656 طن فول صويا.

ولفت المركز إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 37531 طن فوسفات و27475 طن يوريا و53919 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 12580 طن مولاس و40353 طن أسمنت و4200 طن بودرة جبس و400 طن بطاطس و1144 طن كحول.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5855 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2717 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 15096 حاوية مكافئة.

وتابع “أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (مانجو وفراولة ورمان وبرتقال ويوسفي وبلح وجريب فروت)، وخضروات (ملوخية وبطاطس وخضار مشكل مجمد وبازلاء)، وحاصلات زراعية (قطن وفلفل وجزر وقرنبيط وشطة وبطاطا وكتان وسمسم وينسون وريحان)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا والأردن وقطر والمكسيك وإندونيسيا باكستان والجزائر وغيرهم من الدول”.

وقال المركز أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (BW PAVILION ARANTHERA) التى ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 70 الف طن من الغاز المسال، كما استقبل أيضا الميناء ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التى ترفع علم اليونان، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 69 الف طن من الغاز المسال.

واستقبل الميناء السفينة (MEDALTA ADVENTURER) التى ترفع علم ليبريا، ويبلغ طولها 175 مترا وبعرض 27 مترا، لتحميل شحنة ميثانول.