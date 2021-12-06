الذرة والقمح والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 113 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز أن الميناء استقبل 26634 طن قمح و74489 طن ذرة و6424 طن خشب زان و2500 طن زيت طعام و16468 طن فول و10498 طن عدس.

كما استقبل الميناء أيضا 8235 طن حديد و22458 طن خردة و15330 طن سكر و2556 طن سلاج.

ولفت إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 32515 طن فوسفات و16480 طن يوريا و1921 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4361 طن حديد و800 طن نترات و5414 طن جبس بودرة و2300 طن مولاس و15710 طن أسمنت.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2612 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1058 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5642 حاوية مكافئة.

وتابع “حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (فراولة ورمان وبرتقال وجريب فروت)، وخضروات (ملوخية وبامية مجمدة وبطاطس وسيانخ وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (فلفل وورق عنب وبطاطا وزيتون وكراوية وسمسم وينسون وريحان وأعشاب وليمون ولب وبصل وبصل أخضر وكزبرة وشمر)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا ولبنان وإيطاليا والإمارات والسعودية واندونيسيا ومالطا وهونج كونج وفرنسا وغيرهم من الدول”.

ولفت المركز إلى أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 29 سفينة.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 58 الف طن من الغاز المسال. وقد تابع اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة الميناء عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.