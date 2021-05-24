الذرة والقمح والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط”، إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، واستقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 168 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 76177 طن ذرة، و33935 طن قمح، و4309 أطنان زيت طعام، و5469 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1422 طنا، و4115 طن صودا معبأ، و3333 طن فول.

كما استقبل الميناء 43714 طن خردة، و22381 طن حديد، و11098 طن حديد صاج، و3942 طن لفات حديد، و3785 طن ألواح حديد، و7412 طن خشب زان، و15046 طن أبلاكاش، و6300 طن كلوريد إيثيلين، و3295 طن سلفات صوديوم.

وفي سياق متصل، ذكر المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 39680 طن فوسفات، و24784 طن يوريا، و3650 طن رمل، و2100 طن أسمنت.

كما قام الميناء بتصدير و4326 طن نترات أمونيوم، و5000 طن علف بنجر، و17100 طن مولاس، و5500 كسب صويا.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3400 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 3278 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 9869 حاوية مكافئة.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (عنب، وبرتقال، وفراولة)، وخضروات (بطاطس، وخضار، مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (فلفل، وزيتون، وريحان، وبقدونس، وقرنبيط، وبرسيم، وبصل)، ويتم تصديرهم إلى ألمانيا، وإيطاليا، والإمارات، وأمريكا، واليونان، وسنغافورة، وكرواتيا، والصين، وتايوان.

ولفت إلى أن اليوم الإثنين كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، وبلغ العدد 26 سفينة، فيما كان يوم السبت أقل الأيام بعدد 20 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.