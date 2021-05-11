الذرة والقمح والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

أفاد المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” بأن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 184 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 16016 طن حديد و5624 طن سلك حديد و37400 طن خردة و13590 طن خشب زان و1049 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 75566 طن ذرة و45420 طن قمح و5153 طن صودا و1600 طن كسب عباد.

وفي سياق متصل، ذكر المركز الاعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 118211 طن فوسفات و30025 طن يوريا و21650 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير و2752 طن داي أمونيوم و1503 طن نترات و2800 طن مخلفات بنجر و6022 طن كربونات الكالسيوم.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4473 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1938 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 9116 حاوية مكافئة.

وقال المركز أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (بطيخ ويوسفي وبرتقال وفراولة)، وخضروات (بطاطس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (ورق عنب وجزر وأعشاب وبقدونس وخرشوف وبصل وقرنبيط وبرسيم وحلبة وريحان وثوم وفول سوداني وقطن وليمون ونعناع وفلفل وفول)، حيث يتم تصديرهم إلى ألمانيا ولبنان والأردن وإسبانيا والسعودية وأمريكا وسريلانكا واليونان وسنغافورة وكرواتيا واندونيسيا والمغرب وغيرهم من الدول.

وأضاف المركز أن أيام السبت والثلاثاء والجمعة كانوا أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 27 سفينة، فيما كان يوم الخميس أقل الأيام بعدد 25 سفينة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.