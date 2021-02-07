الذرة والقمح والحديد.. أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادره عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 176 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 33473 طن حديد و1441 طن ألواح حديد و43185 طن فول و4092 طن خشب زان و4556 طن أبلاكاش و3129 طن صودا و5275 طن كلوريد إيثيلين و1520 طن ألواح فيبر.

كما استقبل الميناء أيضا 134408 أطنان ذرة و31987 طن قمح و74830 طن خردة و1955 طن هيدوكسيد الصوديوم و3050 طن كبريتات الصوديوم و1378 طن كربونات الصوديوم.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الاعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 72864 طن فوسفات و37259 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 22484 طن رمل و11400 طن زيت طعام و1724 طن ورق مناديل.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4890 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2648 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11612 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (برتقال ويوسفي وجريب فروت وفراولة)، وخضراوات (فاصوليا وبطاطس وخرشوف وقرنبيط وكرنب وبسلة وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كتان وفول وزيتون وشمر ونعناع وليمون وفول سوداني وريحان ونعناع وكراوية وأرز)، حيث يتم تصديرها إلى ألمانيا والأردن وإسبانيا وإيطاليا والإمارات والسعودية وأمريكا وروسيا وأوكرانيا وبولندا وبلغاريا وكرواتيا والمغرب والجزائر وسلوفينيا والهند وغيرها من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 27 سفينة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.