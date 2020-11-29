الذرة والقمح والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي – ما عدا يوم السبت – عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 14 سفينة حاويات و25 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 13 سفينة حاويات و29 سفينة بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة المذكورة بلغ 83 سفينة.

وأضاف المركز الاعلامي أن الميناء استقبل 25693 طن حديد و16705 أطنان خردة و101885 طن ذرة و51099 طن قمح و4000 طن بروبان.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الاعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 17422 طن فوسفات و39464 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 6623 طن رمل و36377 طن ملح و1170 طن نترات أمونيوم و11170 طن سماد سائل و5674 طن كسب فول صويا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3327 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 3340 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 8849 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (مانجو ورمان وفراولة)، وخضروات (خرشوف وفاصوليا وبطاطا)، وحاصلات زراعية (سمسم وليمون وبصل)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وإنجلترا وألمانيا والأردن وإسبانيا وإيطاليا والإمارات والسعودية وأمريكا وسريلانكا واندونيسيا وبنجلاديش وماليزيا والجزائر ومالطا وباكستان وسلوفينيا وهونج كونج وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 8 سفن (سفينة حاويات و7 بضائع عامة).

وكان يوم الخميس أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 10 سفن (2 حاويات و8 بضائع عامة).

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.