الذرة والقمح والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصلت الميناء 19 سفينة حاويات و57 سفينة بضائع عامة، فيما غادرت 18 سفينة حاويات و51 سفينة بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” ، إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 190 سفينة.

وأضاف أن الميناء استقبل 52724 طن حديد، و4731 طن حديد صاج، و75424 طن قمح، و4333 طن خشب، و7164 طن خشب زان، و2843 طن بسلة، و1800 طن أسمنت.

كما استقبل الميناء أيضا 127078 طن ذرة، و28183 طن فول، و16580 طن زيت، و513 طن مواسير، و3380 طن ميثانول، و550 طن كلوريد كالسيوم، و370 طن كلوريد.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 5 سلع تم استقبالهم من حيث الكمية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي، أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 97005 طن فوسفات و29209 طن يوريا و5863 طن سماد و200 طن سماد سائل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3169 طن رمل و5500 طن داي أمونيوم و2950 طن زيت و25960 طن مولاس و10100 طن كسب صويا و1546 طن كلوريد الكالسيوم و300 طن زيت صويا و30 طن أبلاكاش.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 5 سلع تم تصديرها من الميناء في نفس الفترة الزمنية سالفة الذكر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4460 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1977 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11695 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن يوم السبت كان أكثر الأيام استقبالا للسفن، حيث بلغ عدد السفن 14 سفينة (حاويتان، و12 بضائع عامة).

وكان يوم الجمعة أكثر يوم في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة (5 حاويات و10 بضائع عامة).

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.