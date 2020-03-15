الذرة والقمح والحديد.. أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 19 سفينة حاويات و54 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 16 سفينة حاويات و54 سفينة بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 178 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 21145 طن حديد و74228 طن قمح و5770 طن خشب و5301 طن أرز و100 طن فول صويا و2829 طن بسله.

كما استقبل الميناء أيضًا 111362 طن ذرة و3761 طن فول و10500 طن كلوريد إيثيلين و7920 طن عدس و922 طن قطع غيار.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 5 سلع تم استيرادها من حيث الكمية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 23172 طن فوسفات و50343 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 16871 طن رمل و2912 طن داي أمونيوم و4356 طن كوارتز و28900 طن زيت.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 3 سلع تم تصديرها من الميناء في نفس الفترة الزمنية سالفة الذكر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1675 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1419 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4528 حاوية .

الجدير بالذكر أن يوم السبت كان أكثر الأيام استقبالًا للسفن، حيث بلغ عدد السفن 18 سفينة (5 حاويات، و13 بضائع عامة).

وكان يوم الاثنين أيضًا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 19 سفينة (4 حاويات و15 بضائع عامة).

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.