الذرة والفول والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط”، إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا، في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، واستقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 179 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 14523 طن حديد، و1842 ألواح حديد، و38000 طن خردة، و11362 طن خشب زان، و13134 طن أبلاكاش، و737 طن ألواح فيبر.

كما استقبل الميناء 99057 طن ذرة، و12858 طن قمح، و8938 طن صودا معبأ، و745 طن حمص، و33258 طن فول.

وفي نفس السياق، لفت المركز إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة مثل 9833 طن فوسفات، و17345 طن داي أمونيوم، و72214 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3500 طن علف بنجر، و100 طن مخلفات بنجر، و9600 طن مخلفات علف بنجر، و23365 طن مولاس، و3300 طن كسب صويا، و52592 طن رمل.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5801 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1900 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13194 حاوية مكافئة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (برتقال ويوسفي وفراولة وعنب)، وخضروات (بطاطس وبسلة وفاصوليا بيضاء وخضار مشكل مجمد وسبانخ)، وحاصلات زراعية (جزر وفلفل وذرة وكركديه وخرشوف وبصل وبرسيم وأعشاب وشمر وحبة البركة وسمسم وروزماري وينسون وثوم وبقدونس)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وإسبانيا وإيطاليا والإمارات والسعودية وأمريكا وسريلانكا وسنغافورة وبنجلاديش ومالطا والهند والصين وهونج كونج ونيوزيلندا وغيرهم من الدول.

وأضاف المركز أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 29 سفينة، فيما كان يوم الأربعاء أقل الأيام بعدد 22 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.