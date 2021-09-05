نقل وملاحة

الذرة والسكر والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

حركة الصادر من الحاويات بلغت 2594 حاوية مكافئة
محمود محسن 8:19 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 8:19 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطًا كبيرًا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)؛ حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتًا إلى أن الميناء تعامل مع 155 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن الميناء استقبل 106126 طن ذرة، و12364 طن قمح، و22100 طن سكر و9500 طن صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 39796 طن حديد و56408 طن خردة و4237 طن خشب زان و610 أطنان أبلاكاش.

وفي سياق متصل، أوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 73318 طن فوسفات و55426 طن يوريا و19962 طن رمل و4600 طن مولاس و3000 طن أسمنت.

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كما قام الميناء أيضا بتصدير 6000 طن زيت طعام و9155 طن داي أمونيوم و9855 طن داي أمونيا و1600 طن كوارتز و1600 طن فول صويا و1600 طن كسب فول صويا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2594 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1957 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 8948 حاوية مكافئة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (عنب وفراولة ورمان)، وخضروات (قلقاس وبطاطس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بطاطا وبقدونس وعدس وفلفل وزيتون وكركديه وزعتر وينسون وريحان ونعناع وأعشاب وفول وليمون وخرشوف وشبت وبصل ولوف وشمر وبرسيم)، حيث يتم تصديرهم إلى بريطانيا والأردن وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والإمارات والسعودية واليابان وأمريكا وسريلانكا وسنغافورة وكرواتيا والهند وباكستان والجزائر ومالطا وسلوفينيا وغيرهم من الدول.

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وأضاف المركز أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 28 سفينة، فيما كان يوما الاثنين والثلاثاء أقل الأيام بعدد 19 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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بقلم محمود محسن

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