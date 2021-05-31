الذرة والخشب والحديد أبرز ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

ذكر المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطًا كبيرًا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، واستقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 159 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 14095 طن حديد، و4628 طن حديد صاج، و1371 طن لفات حديد، و787 طن حديد تسليح، و7102 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء 110824 طن ذرة، و30239 طن قمح، و2326 طن زيت طعام، و27483 طن خردة، و22796 طن أبلاكاش، و3374 طن صودا معبأ، و2000 طن حمص.

وعلى نفس الصعيد، أوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 63915 طن فوسفات، و70760 طن يوريا، و24479 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير و1200 طن نترات أمونيوم، و10000 طن علف بنجر، و400 طن مولاس، و7754 طن داي أمونيوم.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3175 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1521 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 9357 حاوية مكافئة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (بلح، وعنب، وبرتقال، وفراولة، ورمان)، وخضروات (بامية، وبسلة، وبطاطس، وفاصوليا، وسبانخ، وبروكلي، وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (قطن، وكتان، وفول، وبطاطا، وليمون، وريحان، وزيتون، وشمر، ولب سوبر، وزعتر، وسمسم، وترمس، وبردقوش، وخرشوف، وبصل، وثوم، وبرسيم)، ويتم تصديرهم إلى هولندا، وألمانيا، والأردن، وإسبانيا، والإمارات، والسعودية، وأمريكا، وكرواتيا، وإندونيسيا، وبنجلاديش، والمغرب، ومالطا، وباكستان، وكوريا الجنوبية، وسلوفينيا، والهند، والصين، وهونج كونج، ونيوزيلندا، وفيتنام، وتايوان، وغيرهم من الدول.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم السبت كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 27 سفينة، فيما كان يوم الأربعاء أقل الأيام بعدد 17 سفينة.

يذكر أن يوجد بـ”ميناء دمياط” عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.