الذرة والحديد والماشية الحية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 60 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 61 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 162 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 120130 طن ذرة و9411 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 2286 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 65893 طن حديد و27460 طن خردة و10801 طن أبلاكاش و11000 طن سلاج.

وأوضح المركز الإعلامي أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (SERI BALQIS)، التي ترفع علم اليابان، حيث يبلغ طولها 286 مترا وبعرض 47 مترا، مشيرا إلى أنها قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 الف طن من الغاز.

وذكر المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 31596 طن يوريا و50 طن أسمنت و2840 طن أسمنت معبأ و860 طن علف بنجر و2040 طن علف.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3300 طن صويا و4782 طن مولاس و17534 طن رمل و1831 طن رمل زجاجي و55260 طن بضائع متنوعة و12117 طن كوارتز.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6593 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1492 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 12516 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 11 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الثلاثاء كانت أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 12 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.